Полиция Киевщины расследует обстоятельства смерти несовершеннолетнего юноши.
По данным пресс-службы облглавка, 17-летний житель Вишневого ушел из дома еще 5 декабря и до 15 декабря считался без вести пропавшим.
Все это время продолжались оперативные мероприятия по установлению местонахождения парня.
Вчера правоохранители обнаружили разыскиваемого мертвым в лесопарковой зоне Киева.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти выясняются, досудебное расследование продолжается.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время