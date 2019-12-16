Полиция Киевщины расследует обстоятельства смерти несовершеннолетнего юноши.

По данным пресс-службы облглавка, 17-летний житель Вишневого ушел из дома еще 5 декабря и до 15 декабря считался без вести пропавшим.

Все это время продолжались оперативные мероприятия по установлению местонахождения парня.

Вчера правоохранители обнаружили разыскиваемого мертвым в лесопарковой зоне Киева.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний покончил с собой, отравившись медицинским препаратом. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства смерти выясняются, досудебное расследование продолжается.