также в разделеСтолица
Кличко представил новый генплан Киева 25
В Киеве нашли тело 17-летнего парня, который пропал 5 декабря 17
Сегодня в Киеве ограничат движение 33
Территорию Киева хотят увеличить 139
В Киеве в результате столкновения грузовика и маршрутки пострадали 11 человек 15
В Киеве появится сквер имени Шеремета 24
В Киеве руководитель Управления госохраны насмерть сбил женщину 24
У Кличко заявили, что Киев не давал разрешения на установку катка перед ОП 29
Под Офисом президента строят каток 52
Первому замглавы Шевченковской РГА сообщили о подозрении 25
Укрзализныця проведет реконструкцию Центрального ж/д вокзала в Киеве 33
В Киеве – переполох из-за «похищения» школьницы, за которой приехал охранник 39
Под зданием ОП продолжается акция «Варта на Банковой» 109
В Киеве вандалы повредили памятник Данте Алигьери 21
Полиция взялась за «самоуправство» Богдана по заявлению Кличко 61
УИНП отстоял проспекты Бандеры и Шухевича в Киеве 43
В Киеве запустили «телефон доверия» для борьбы с домашним насилием 22
Эксперт: Чтобы избавиться от «смотрящих» и одиозных застройщиков, нужно убирать Кличко 45

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале правоохранители задержали женщину, которая напала на полицейского, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию от оперуполномоченного поступило сообщение о том, что во время патрулирования территории железнодорожного вокзала неустановленные лица причинили ему телесные повреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

Начальник отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Степанов рассказал, что полицейский совместно с нацгвардейцами в помещении вокзального комплекса остановили подозрительную группу лиц для проверки.

«Во время общения правоохранители предложили гражданам пройти в отдел полиции для установления личных данных. Однако в ответ указанные лица начали конфликтовать и агрессивно себя вести. Кроме того, женщина бросилась на полицейского и ударил его несколько раз неизвестным предметом по голове, а ее знакомый распылил газ в лицо сотрудника полиции. В результате правоохранители задержали активную участницу события, а ее сообщник успел убежать», – сказано в сообщении.

Правонарушительницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 31-летняя жительница Закарпатской области, ранее судимая за кражи.

По данному факту следственный отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке подозрения и избрании меры пресечения. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги