В Эстонии подсчитали, что количество украинцев, которые переехали в страну на трудоустройство, превысило количество трудовых мигрантов из остальных стран мира.

Такие данные приводит эстонское издание Postimees, сообщает hromadske.

За 11 месяцев 2019 годв в Эстонии насчитали около 32 тысяч трудовых мигрантов, из которых более 24 тысяч были украинцами. Количество мигрантов из Беларуси в стране составило 1,8 тысячи человек, из России — 1,3 тысячи, а из Молдовы почти 1,2 тысячи.

За неполный 2019 год количество мигрантов уже превысило на две тысячи человек прогнозируемое в год количество трудовых мигрантов в стране. Сейчас, по данным Банка Эстонии, около трети роста экономики страны связано с использованием труда трудовых мигрантов.