В Тернопольской области в результате ДТП с участием школьного автобуса и двух легковых автомобилей погиб водитель одного из авто, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, вблизи села Кровинка Теребовлянского района 15 декабря.

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки «Эталон», а затем врезался еще в один встречный автомобиль ВАЗ-21074. Такой маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте происшествия.

В ходе проверки стало известно, что на момент аварии в автобусе находились десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в пгт Дружба. К счастью, дети не пострадали. Водителя иномарки жителя Львовской области, задержали согласно статье 208 УПК.

По предварительной информации, все водители были трезвы, а транспорт исправен. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК. Продолжается следствие.