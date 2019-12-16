С наступлением отопительного сезона поднялся спрос на энергоносители, в отдельных регионах выросла их цена. Что изменится для населения в 2020 году и какая будет динамика?

Стоимость газа в 2020 году

Согласно данным официального сайта Министерства финансов, стоимость газа для населения в ноябре 2019 года поднялась и по регионам составила от 6,5 до 7,09 гривен за кубометр. В целом, за летний сезон стоимость снижалась несколько раз с весны и до осени. Однако с приходом холодов цены выросли.

Ранее правительство планировало установить рыночную стоимость газа для населения начиная с января 2020 года, но теперь эти изменения отложили. В конце ноября 2019 года на сайте Кабинета министров Украины появилось решение, в рамках которого поставщик газа обязан зафиксировать стоимость поставки услуг для населения на текущий отопительный сезон.

В сообщении Кабмина говорится, что установка фиксированных тарифов для граждан поможет избежать изменения цены. Иными словами, текущий тариф не изменится как минимум до середины весны 2020.

В среднем, люди будут платить за газ на 7% меньше, чем в прошлом году. О том, будет ли дешеветь этот ресурс после отопительного сезона, пока информации нет.

Сколько украинцы будут платить за свет в 2020 году

В отличие от стоимости газа, цена за свет была неизменной с 2017 года и сейчас составляет 90 и 168 копеек. Первая стоимость актуальна на первые 100 кВт в месяц, а вторая — когда показания счетчика переходят эту границу. Но с 2020 года все может измениться.

Эксперты называют такую стоимость устаревшей и экономически необоснованной. Кроме того, планируется убрать разделение по объему потребления и установить среднюю стоимость для всех. Экономически обоснованной, аналитики считают стоимость на 30% больше указанной. Но это не значит, что в 2020 году цена на электроэнергию сразу поднимется.

На первом этапе подорожания планируется поднять цену для крупных бытовых потребителей. Это коснется состоятельных людей с большой жилплощадью, а также тех, кто скрывает предпринимательскую деятельность и незаконно ведет домашнее производство. Могут пострадать и люди, установившие электрокотлы.

В сфере энергетики украинцев ждет постепенный переход на рыночное ценообразование. Из-за этого постепенно повысятся тарифы и для обычного населения с небольшим энергопотреблением. Неизвестно, насколько быстро цена возрастет на 30%, но, скорее всего, уже к концу 2020 года.

Цена на воду и другие жилищно-коммунальные услуги

В результате фиксации стоимости газа может подешеветь горячая вода, и произойти это может уже в начале 2020 года. Сейчас за один кубический метр украинцы платят от 75,74 до 83,66 гривен, в зависимости от наличия полотенцесушителей. Впрочем, некоторые министры выступили против установления граничной стоимости горячей воды и подчеркнули, что это приведет к дефициту бюджета. Какие окончательные тарифы на горячую воду ждут украинцев, пока трудно сказать: некоторые говорят, что нужно будет платить на 10% меньше, в то время как другие — что на 15% больше.

Весной этого года увеличились и тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. Это связано с тем, что в стоимость услуг для всех категорий населения теперь включена оплата последующей утилизации и переработки. Органы местной власти установили тарифы на вывоз каждого отдельного вида мусора, и это отразилось на платежках простых граждан. Подорожания в 2020 году пока не планируется.

Как платить за коммунальные услуги

Оплачивать коммунальные услуги можно одним из удобных способов:

В кассе банка. Для этого нужен счет за услугу, в котором указана сумма и актуальные реквизиты организации-поставщика. Онлайн. Многие финансовые учреждения предлагают клиентам оплачивать коммуналку онлайн, воспользовавшись средствами со счета или карты. В личном кабинете клиента. Некоторые услуги, например газ, можно оплатить в личном кабинете на сайте 104.ua. Здесь же вносятся показания счетчика, отображается баланс, тариф и другая информация.

С учетом того, что самой существенной графой зимнего бюджета большинства украинцев является газ, платежки сильно не уменьшатся. Снижение цены всего на 7% по сравнению с прошлым годом, а также то, что многие украинцы остались без субсидий, явно не улучшит положение населения — стоимость услуг все равно высока.

Не исключено, что некоторым гражданам снова придется брать беспроцентный кредит, чтобы оплачивать услуги. Если денег на оплату коммуналки не хватает, он поможет быстро получить деньги и рассчитаться с государством.