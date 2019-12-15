Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.

Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной церкви, сообщает «5 канал».

«Во время службы митрополит Епифаний сообщил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей», - отмечается в сообщении.

Также митрополит Епифаний добавил, что еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви в 2020 году.

Напомним, в Украине отметили первую годовщину ПЦУ. На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации таких структур, как Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь УАПЦ.