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В Украине 15 декабря отмечают первую годовщину создания Православной церкви Украины. Именно в этот день в 2018 году состоялся Объединительный собор украинских церквей. Тогда был принят Устав единой поместной церкви и избран ее предстоятель - Блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Епифаний.

Сейчас митрополит Епифаний с архиереями и духовенством Украины проводит божественную литургию в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре в Киеве.

Отметим, по состоянию на октябрь Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

Напомним, УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ юридически ликвидированы.
ForUm

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