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Германия приглашает на работу квалифицированных специалистов из третьих стран, то есть стран, которые не являются членами Евросоюза. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в видеосообщении.

«Многие предприятия безотлагательно ищут специалистов... Федеральное правительство приняло стратегию привлечения квалифицированных специалистов», - сказала Меркель.

Кроме кадров «академического уровня» не хватает также квалифицированных рабочих, а без таких кадров невозможно развитие экономики, добавила канцлер.

По ее словам, правительственная стратегия привлечения квалифицированных работников включает 3 пункта: использование собственных кадровых ресурсов путем повышения уровня подготовки, во-вторых, привлечение рабочих из стран ЕС (сейчас таких в Германии 2,5 млн) и, наконец, приглашение работников из государств, не являющихся членами ЕС, поскольку европейцев не хватает для заполнения всех вакансий.

Специалисты из стран - не членов смогут приезжать в ФРГ согласно закону, который вступит в силу 2 марта 2020 года. Задача - найти кадры, отметила Меркель.

Напомним, в 2019 году заробитчане перевели в Украину почти $10 миллиардов.
ForUm

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