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Еще один из пострадавших от извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии умер в больнице — общее количество жертв возросло до 16 человек.

Об этом сообщает BBC.

«Человек, который находился в госпитале после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, умер, что увеличило официальное количество погибших до 16 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 человек остаются в реанимации с сильными ожогами. Спасатели вернулись на остров, чтобы продолжить поиски тел других жертв.

Напомним, об извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд стало известно утром 9 декабря.
ForUm

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