Об этом сообщает BBC.

«Человек, который находился в госпитале после извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, умер, что увеличило официальное количество погибших до 16 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около 20 человек остаются в реанимации с сильными ожогами. Спасатели вернулись на остров, чтобы продолжить поиски тел других жертв.

Напомним, об извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд стало известно утром 9 декабря.