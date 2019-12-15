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Цена на газ для населения с нового года могла бы снизиться, если бы выросла собственная добыча и повысился уровень энергоэффективности.

Об этом написал исполнительный директор компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

«Вот если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала», — написал Витренко.

Он отметил, что Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать, и тогда рыночная цена была бы значительно ниже.

«Вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — написал он.

Ранее в Нафтогазе сообщили, что в январе 2020 года стоимость газа для населения составит 5,5 грн, или $0,23 за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона различны).

Отмечают, что цена на газ в января 2020 года будет на 12% меньше, чем цена на газ в январе 2019 года и будет действовать до апреля 2020 года для всех защищенных категорий потребителей, то есть для населения и теплокоммунэнерго.

Напомним, для промышленности в январе 2020 года газ будет стоить 5,5 грн за кубометр в том случае, если компания покупает газ по предоплате. Для компаний, покупающих газ без предоплаты, 1 кубометр газа будет стоить 6,072 грн ($0,26).
ForUm

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