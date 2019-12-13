Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 января снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,2% по сравнению с декабрем - до 5500 гривен с 5861 гривни за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), говорится в сообщении компании, передает УНИАН.



При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 января будут снижены на 6% - до 6072 гривни с 6463 гривен за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов). Как отметили в компании, ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Отмечается, что минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут соответствовать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), и совпадает с квартальной гарантированной ценой, которую Нафтогаз предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.