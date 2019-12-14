Один из представителей Украины на Нормандских переговорах Алексей Резников заявил, что формула Штайнмайера условно прописана в нынешнем законе об особом статусе Донбасса.

Об этом он рассказал изданию LB.ua.

«Формула Штайнмайера» — это же, в общем, придуманное стандартное название, вытащенное из формулировки двух абзацев. В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 «формула Штайнмайера» уже давно записана, только она звучит немножечко иначе. Опять же, в кавычках «формула Штайнмайера», — заявил он.

Резников уточнил, что она записана в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер [по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года — ред.], статьи 11.

«Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов.

Что такое «формула Штайнмайера»? Она говорит, что когда будут выборы в отдельных районах Луганской, Донецкой областей, то в день голосования в 20:00 этот закон (то есть, вот эти особые права, которые они там хотят иметь) на временной основе вступает в силу. А после того, как миссия БДИПЧ ОБСЕ скажет, что все ОК, он действует на постоянной основе», — пояснил он.

На вопрос о том, означает ли согласование закона о местных выборах с представителями ОРДЛО предоставления им субъектности, Резников ответил:

«Во-первых, никто со мной ничего не подписывает. Во-вторых, со мной не ведут беседу представители ОРДЛО, я таких не знаю. Со мной ведут беседу определенные приглашенные личности. Это решает ОБСЕ и минские власти, которые обеспечивают приезд приглашенных из отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Так они звучат у меня в переговорах.

Да, я коммуницирую с ними, потому что так согласилась Украина в 2014 году. Ничего с тех пор не поменялось. ТКГ из трех составляющих, плюс от двух отдельных районов приглашенные. Ни о какой субъектности речи не идет. Если бы субъектность была, наверное, мы бы с ними что-то подписывали», — подчеркнул он.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров »нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.