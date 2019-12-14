Международный комитет Красного Креста направил на оккупированную территорию Донбасса грузовик с 8 тоннами гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ДПСУ).

По данным пограничников, в пятницу, 13 декабря, через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донецкой области проследовал грузовик с гуманитарной помощью от Красного Креста.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование, общим весом 7,88 тонн», - рассказали в пограничной службе.