Глава Олимпийского и Параолимпийского комитета США Сьюзен Лайонс высказала сомнение, что какому-то российскому атлету удастся доказать свою «чистоту» и под нейтральным флагом выступить на предстоящей Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам Лайонс, которая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международного спорта, «российским атлетам будет невероятно сложно доказать свою невиновность».

Впервые WADA сообщила о широкомасштабном использовании допинга российскими спортсменами в 2015 году.

Ранее руководитель Национального олимпийского комитета Британии Хью Робертсон призвал принять максимально возможные санкции в отношении Российской Федерации в связи с допинговым скандалом.

Напомним, WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг.