Несколько сотен демонстрантов вышли в центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов, на которых, по данным экзитполов, побеждает консервативная партия действующего премьера Бориса Джонсона.
Протестующие прошли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит до Трафальгарской площади, блокируя движение, передает Reuters.
Демонстранты выкрикивали «Борис Джонсон: не мой премьер-министр» и «Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход».
Напомним, Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила на внеочередных выборах и получила убедительное большинство в Палате общин.
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