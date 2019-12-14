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Несколько сотен демонстрантов вышли в центр Лондона в знак протеста против результатов британских выборов, на которых, по данным экзитполов, побеждает консервативная партия действующего премьера Бориса Джонсона.

Протестующие прошли от резиденции Джонсона на Даунинг-стрит до Трафальгарской площади, блокируя движение, передает Reuters.

 

Демонстранты выкрикивали «Борис Джонсон: не мой премьер-министр» и «Борис, Борис, Борис: выход, выход, выход».

Напомним, Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила на внеочередных выборах и получила убедительное большинство в Палате общин.
ForUm

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