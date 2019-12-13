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Партия «Cлуга народа» потратит на новогодний корпоратив до 1 млн гривень. Об этом первый заместитель фракции, глава партии Александр Корниенко рассказал в комментарии журналисту Павловскому, сообщает LIGA.net.

«Приблизительно несколько сотен тысяч гривен. До миллиона гривень точно», - сказал Корниенко. На вопрос, кто будет оплачивать корпоратив, Корниенко сказал, что он будет проводиться за спонсорские деньги. »По закону о политических партиях есть механизм, с помощью которого физические лица и юридические лица могут предоставить партии поддержку. За эти деньги партия проводила избирательную кампанию, за эти деньги проводит текущую деятельность», - сказал Корниенко.
ForUm

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