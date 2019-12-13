Властелин Кремля Владимир Путин, похоже, чувствовал себя не очень в безопасности во время украинских переговоров, которые в понедельник прошли в Елисейском дворце в Париже.

Сначала он пошел в туалет дворца в сопровождении шести охранников. «А потом Путин появился в комнате переговоров с крепким и вооруженным охранником. Он аккредитовал его как члена делегации на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским», - возмущается немецкое издание Bild, передает УНИАН.



Издание отмечает, что такое поведение российского президента абсолютно недопустимо. Ведь в переговорах могут участвовать только высокопоставленные чиновники, министры и дипломаты.

«Это возмутительно, Путин сейчас берет все, что заблагорассудится. Вот что происходит, если позволять, чтобы ему все сходило с рук», - сказал изданию бывший глава немецкой разведки. Он назвал присутствие вооруженного российского охранника в комнате с европейскими лидерами «откровенной провокацией и угрозой».

«Представьте, что каждая делегация сделает то же самое. Тогда в комнате у них будут маленькие армии», - добавил бывший немецкий разведчик. По его мнению, Путин умышленно пересекает все линии.



Издание пишет, что на пресс-конференции после переговоров Путин беспрепятственно врал в присутствии немецкого канцлера об убийстве грузина посреди Берлина. Во-первых, он заявил, что жертва была «убийцей» и причастна к атакам в метро в России.

Также Путин сказал, что его страна якобы требовала экстрадицию погибшего гражданина Грузии. Но оба утверждения - абсолютная ложь. И канцлер Ангела Меркель никак не отреагировала на это.