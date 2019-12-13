Верховный суд Великобритании завершил очередные слушания в рамках судебного процесса между Россией и Украиной относительно так называемого «кредита Януковича» объемом 3 млрд долл. и отложил вынесение решения на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заявления судей по результатам проведенных с 9 по 12 декабря слушаний.

«Результаты окончательной апелляции по заявлению России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году», - говорится в комментарии.

Отмечается, что в ходе слушаний команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда Великобритании.

В Минфине напомнили, что судебный процесс в Англии начат по инициативе России для реализации стратегии агрессии против Украины, и наша страна подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии.

Напомним, Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл. в январе 2016 года. Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.