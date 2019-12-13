также в разделеПолитика
Пристайко: Украина готова к серьезным компромиссам для обмена удерживаемыми лицами 11
Песецкий: Обыски в офисе Медведчука – это акция по устрашению оппозиции 9
Авторитетное СМИ Италии: Почти 74% жителей Донбасса хотят видеть во власти Медведчука 12
Французский политик: Как примирились Германия и Франция, так и страны Восточной Европы должны помириться с РФ 13
Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали 15
Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу 10
Зеленский о деле против Порошенко за «Минск»: Я бы не подписал такие условия 11
ТОП-100 самых влиятельных людей Украины в 2019 году 23
Трамп упрекнул ЕС из-за недостаточной помощи Украине 26
Зеленский предложил Раде упростить получение украинского гражданства 48
СМИ: Вашингтон согласовал назначение Ельченко послом Украины в США 21
Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО 17
Зеленский: Мы можем договариваться с РФ, но это будет нескоро 39
ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ 17
Аваков: Не факт, что не захочется уйти в отставку после дела Шеремета 71
У Зеленского «ничего не знают» об его интервью российскому телеканалу 29
Зеленский о деле Шеремета: Не хочется, чтобы это было «сериалом» 37
Медведчук об открытии рынка земли: Мы сделаем все, чтобы этого не произошло, поскольку это противоречит интересам украинцев 23

Верховный суд Великобритании завершил очередные слушания в рамках судебного процесса между Россией и Украиной относительно так называемого «кредита Януковича» объемом 3 млрд долл. и отложил вынесение решения на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заявления судей по результатам проведенных с 9 по 12 декабря слушаний.

«Результаты окончательной апелляции по заявлению России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году», - говорится в комментарии.

Отмечается, что в ходе слушаний команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед почтенной коллегией в составе пяти судей Верховного суда Великобритании.

В Минфине напомнили, что судебный процесс в Англии начат по инициативе России для реализации стратегии агрессии против Украины, и наша страна подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии.

Напомним, Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл. в январе 2016 года. Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги