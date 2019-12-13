Волонтер Маруся Звиробий (Елена Беленькая) прокомментировала возможность похищения ее детей фигурантами в деле убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает 5 канал.



«Я только «Пуму» узнала. Знаю ее с 2014-го года. И характер ее знаю. Мне не понравилось, когда сказали, что она «лидер». Накричала на мужа, и это означает, что она виновата? Это бред какой-то. Характер – это не показатель. Если я предупреждаю президента, что его могут взорвать, это еще не значит, что я хочу его взорвать, но мне это «лепят». После этого откуда у меня может быть доверие к правоохранителям, их методам и экспертизам? Поэтому я не очень доверяю всему, что я увидела и услышала», - заявила она.

«Когда девушки моих детей обсуждали... Ну, хорошо придумали... Я же могу узнать, милиционеры у нас тоже свои люди. А может, и подделали, я же не знаю. Пусть разбираются адвокаты, полиция. Я со своими буду разбираться, девушки – со своими. Но даже, если эту «Лису» посадят, я к ней на суд тоже приду ее вытаскивать. Что сделаешь? Единство – оно такое», - добавила ветеран АТО.

Напомним, по данным следствия, военный медик Юлия Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, рассматривала возможность похищения детей волонтерки Маруси Звиробий как «сакральной жертвы».