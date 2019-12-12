Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что украинская сторона завершила определение новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом Пристайко сообщил в интервью УНИАН.

«Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, потому что, в первую очередь, опять-таки будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, которой является подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки», - сказал он. Министр отметил, что позиция украинской стороны заключается в том, что «на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение». «Вот что для нас сейчас является приоритетом в этих трех или четырех, или по сколько там участков мы договоримся», - добавил Пристайко.

Он подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать «максимально быстро». «Даже следующее заседание нас бы устроило (в Минске следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 18 декабря. – Ред.)», - добавил глава МИД.

«У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько (предложений по разведению. – Ред.), которые позволят нам маневрировать во время переговоров», - сказал Пристайко.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.