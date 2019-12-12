Ситуация вокруг компании «Укрбуд» является серьезным вызовом для государства. При этом украинцы могут никогда не узнать имена тех, кто реально стоит за аферой. Об этом заявил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал, сообщает «Капитал».

«Укрбуд» - довольно сильный вызов для государства, потому что люди несли деньги в «державну корпорацію», ключевое слово было «держава». И потому государство должно вмешаться быстро, жестко и эффективно», - считает эксперт.

Он также напомнил о необходимости ставить вопрос ответственности чиновников, регулирующих строительную отрасль.

«Люди нервничают и их можно понять, ведь стройки останавливаться. Однако, на самом деле, останавливаются не только стройки «Укрбуда» – у нас приостановлена и масса других строек, речь идет о кризисных явлениях в строительной отрасли… Но есть определенные люди, которые никогда не страдают во время кризисов. Как уже доказала история, во время всех строительных скандалов, начиная с «Элита-Центр» и заканчивая Войцеховским, «Аркадой» и «Укрбудом», не один из чиновников не пострадал. Как в титрах после фильма - «ни одно животное не пострадало». Также и здесь. Хотя у каждого нарушения в строительной отрасли есть фамилия, имя, отчество, должность и номер кабинета», - напомнил он.

Он также прокомментировал информацию о том, что экс-глава «Укрбуда» Максим Микитась не является конечным бенефициаром аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар, и что из денег «Укрбуда» финансировали «сетку» для бывшего президента Петра Порошенко. Эксперт полагает, что украинцы могут так и не узнать реальной ситуации, а также имена тех, кто виноват в проблемах компании.

«Мы никогда не узнаем реальную ситуацию. Об этом знает очень узкий круг людей. Как она будет развиваться в ближайшее время, мы увидим. В том числе и по реакциям, в том числе и по реакции Кабмина. Но если тендеры выигрываются(на строительство объектов в столице. - Ред.), значит кому-то это выгодно. Если тендеры кто-то выигрывал, значит, какие-то условия ему выставлялись. Это было всегда, есть и, скорее, всего будет», - признал эксперт.