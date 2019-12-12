также в разделеОбщество
Загородний: СБУ провела обыск в офисе Медведчука, чтобы убрать незаконную аппаратуру для прослушивания 10
Российский телеканал снял с эфира сериал «Слуга народа» 13
Сотрудник Нацбанка пожаловался в полицию на сообщения с угрозами 11
За драку с Богданцом задержали двух «свободовцев» 37
Карпюк и Балух будут работать в офисе омбудсмена 10
Крымская депутат получила 14 лет тюрьмы за госизмену 22
Названы самые популярные запросы украинцев в Google в 2019 году 16
11 декабря. Картина дня 37
Зеленский сократил численность сотрудников ГУД 29
Милованов опубликовал информацию о своей зарплате 19
Фигуранта дела Грымчака отпустили под домашний арест 17
Суд арестовал подростков, до смерти избивших волонтера в Бахмуте 28
СБУ разоблачила полицейских чиновников на «крышевании» борделей 34
«Мелочь, а приятно»: Кабмин отменил «скороговорки» в рекламе 23
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 24
В понедельник в Украине запустят бета-версию приложения «Дия» 191
В РФ заявили о задержании сторонника «Правого сектора», готовившего теракт 102
На первом этапе обмена Киев хочет вернуть 77 заложников из ОРДЛО 39

Ситуация вокруг компании «Укрбуд» является серьезным вызовом для государства. При этом украинцы могут никогда не узнать имена тех, кто реально стоит за аферой. Об этом заявил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал, сообщает «Капитал».

«Укрбуд» - довольно сильный вызов для государства, потому что люди несли деньги в «державну корпорацію», ключевое слово было «держава». И потому государство должно вмешаться быстро, жестко и эффективно», - считает эксперт.

Он также напомнил о необходимости ставить вопрос ответственности чиновников, регулирующих строительную отрасль.

«Люди нервничают и их можно понять, ведь стройки останавливаться. Однако, на самом деле, останавливаются не только стройки «Укрбуда» – у нас приостановлена и масса других строек, речь идет о кризисных явлениях в строительной отрасли… Но есть определенные люди, которые никогда не страдают во время кризисов. Как уже доказала история, во время всех строительных скандалов, начиная с «Элита-Центр» и заканчивая Войцеховским, «Аркадой» и «Укрбудом», не один из чиновников не пострадал. Как в титрах после фильма - «ни одно животное не пострадало». Также и здесь. Хотя у каждого нарушения в строительной отрасли есть фамилия, имя, отчество, должность и номер кабинета», - напомнил он.

Он также прокомментировал информацию о том, что экс-глава «Укрбуда» Максим Микитась не является конечным бенефициаром аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар, и что из денег «Укрбуда» финансировали «сетку» для бывшего президента Петра Порошенко. Эксперт полагает, что украинцы могут так и не узнать реальной ситуации, а также имена тех, кто виноват в проблемах компании.

«Мы никогда не узнаем реальную ситуацию. Об этом знает очень узкий круг людей. Как она будет развиваться в ближайшее время, мы увидим. В том числе и по реакциям, в том числе и по реакции Кабмина. Но если тендеры выигрываются(на строительство объектов в столице. - Ред.), значит кому-то это выгодно. Если тендеры кто-то выигрывал, значит, какие-то условия ему выставлялись. Это было всегда, есть и, скорее, всего будет», - признал эксперт.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги