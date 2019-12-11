Последствия краха строительной пирамиды компании «УкрБуд» могут быть непредсказуемыми. Но задача новой власти не просто найти варианты спасения компании, но и наказать виновных. Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает «Капитал».

«Эксперты давно отмечали, что там растет пирамида, что обязательств намного больше, чем возможностей их выполнить. И сегодня кто-то должен будет покрывать эти обязательства, потому что последствия краха такой пирамиды мало предсказуемы. Сейчас будут искать какие-то вариантов спасения. В то же время, мы видим непонятные процессы — как одну фирму переоформляют на другую, как переходит контроль над какими-то «сладкими» объектами. И если власть не начнет расследование и не нейдет, и накажет виновных в этой пирамиде, это будет свидетельствовать о том, что она просто перехватила «эстафетную палочку», — заявил народный избранник.

Он считает причиной того, что пирамида «УкрБуда» в принципе стала возможной, нецивилизованность строительного рынка в столице и отсутствие в городе эффективной власти.

«Мне не нравиться ситуация с застройкой, беспорядком, неуправляемостью, некомфортностью жилья в Киеве. Строительный рынок в Киеве, рынок коммерческой недвижимости — все происходит нецивилизованно. Точно также, как оно происходило и 10 и 15 лет назад», — констатировал эксперт.

Он также прокомментировал информацию о том, что Максим Микитась не конечный бенефициар аферы, что к ней причастен «теневой мэр» Киева Вадим Столар, и что из денег «УкрБуда» финансировали «сетку» для бывшего президента Петра Порошенко.

«На любой крупный бизнес возлагались финансовые задачи по финансированию политики и определенных структур. Это касалось и господина Онищенко с его бизнесом, это касалось „Нафтогаза“, других монополистов. И такая крупная компания как „УкрБуд“, думаю, тоже выполняла задачи партии и правителей. Не говоря уже о стоимости выборов на 205 округе (на котором баллотировался и проиграл бывший собственник „УкрБуда“ Максим Микитась, — Ред.). И здесь вопросы уже к новой власти. Сколько можно возмущаться какими-то неправильными действиями или неправильными бизнесменами? Есть новая власть, новая прокуратура, ГБР, другие органы. Если они молчат, если они ничего не могут сделать, значит они не только в теме, но и в доле», — заявил Кучеренко.