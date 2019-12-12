Святошинский районный суд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего депутата Верховного Совета АР Крым VI созыва Савченко Светлану Борисовну за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы», - отметил прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

В суде прокуратура АР Крым доказала вину депутата в совершении действий, направленных в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Приговором суда установлено, что Савченко участвовала в заседаниях Верховного Совета АР Крым на котором принято постановление «О независимости Крыма», согласно которому создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», а также постановление «О правоприемстве Республики Крым». Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова.

Кроме того, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа «Государственный Совет Республики Крым», чем обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа, и своим голосованием в заседании, на котором принято так называемую «Конституцию Республики Крым», согласно которой «Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации».