В аннексированном Крыму сообщают о задержании российскими пограничниками гражданина Украины при пересечении админграницы с Херсонской областью.

В информации управления российской ФСБ по Крыму говорится, что житель Херсонской области «пытался пересечь границу с поддельной миграционной картой», сообщает «Крыминформ».

«В ходе опроса мужчина сначала путался в показаниях, однако позже рассказал, что в целях продления разрешенного срока пребывания на территории Российской Федерации он приобрел бланк миграционной карты в Московской области за четыре тысячи рублей», – отмечает издание.

В ФСБ также сообщают, что мужчину передали российским правоохранительным органам Армянска.

Подтверждения данной информации из других независимых источников нет, имя и фамилия мужчины не указывается.