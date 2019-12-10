Под конец года в Украине разразился строительный скандал, который рискует повлиять на рынок в весьма долгосрочной перспективе. Еще в прошлом году входившая в тройку самых активных застройщиков столицы корпорация «Укрбуд» остановила работу на всех своих стройках – а это десятки ЖК по обоим берегам Днепра. Число пострадавших инвесторов оценивается в 13 тысяч человек, а с учетом семей жертв краха компании может быть более 40 тысяч. Это примерно в десять раз больше, чем в знаменитой афере с «Элита-Центр», которая вот уже целое десятилетие остается на повестке дня. Под стенами Офиса Президента уже начались массовые акции протеста с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию и обеспечить достройку жилья.
Основание пирамиды
Первые ласточки проблем у корпорации появились еще в середине лета, когда компания перенесла сроки введения в эксплуатацию объектов на год. Это следует из петиции инвесторов 26 жилищных комплексов, строившихся под руководством «Укрбуда». Документ уже собрал более трех тысяч подписей. Авторы петиции сообщают о своих подозрения о разворовывании миллиардов гривен инвесторских денег и просят защитить граждан, купивших жилье на последние сбережения, которые копили годами.
Одним из первых жилых комплексов, пострадавших от проблем в «Укрбуде», стал ЖК «Харьковский». Из-за задержки застройщик не подключил тепло к ЖК и люди, уже заселившиеся в первый дом, остались без централизованного отопления
Эксперты и СМИ много раз обращали внимание на то, что большая часть строек «Укрбуда» сопровождается разноплановыми скандалами. Основная претензия к компании – строительство без необходимых разрешений и откровенно презрительное отношение к требуемой документации. Вопиющие нарушения застройщика приводили к тому, что на площадках возникали акции протеста и пикеты. Один из самых громких примеров – строительство на Подоле ЖК «Подол Град Vintage» – 11-этажного шестисекционного дома бизнес-класса на 258 квартир с подземным паркингом на 161 машину. Стройка сопровождается постоянной акцией протеста местных жителей, поскольку старт строительства и продаж произошел без наличия разрешений. Застройщик не получил градостроительные условия и ограничения, а также разрешение Министерства культуры на проведение земельных работ. А учитывая, что земельный участок на Вознесенском спуске, 28-30 входит в государственный историко-архитектурный заповедник «Дневний Киев» и памятник истории местного значения «Культурный слой Копырева конца ХІ-ХІІ вв», бесконтрольную застройку здесь активисты приравнивают к вандализму. На участке до сих пор находят исторические артефыкты, и в КГГА не выдавали никаких разрешений на строительные работы по данному адресу. В марте прошлого года ГАСИ аннулировала разрешение на строительство и исключила из реестра, однако застройщик затеял длительную судебную тяжбу, во время которой продолжал и строительство, и продажу квартир.
Любопытна и схема, по которой застройщик получил землю в одном из самых дорогих микрорайонов Киева. Два участка на Вознесенском спуске Киевсовет в свое время передал Киевскому учебно-производственному предприятию №3 Украинского общества слепых (УТОС) для строительства жилого комплекса.
Как пояснил замглавы центрального правления УТОСа Михаил Новосецкий, предприятие получило от города земельный участок для строительства жилого дома для работников УПП-3, которые стоят на учете для улучшения жилищных условий. Одним словом, на этой земле УТОС должен был построить жилье для членов общества. Но поскольку с ресурсами у таких организаций плохо, землевладелец начал поиски партнера, который бы построил дом. Квартиры же они должны были поделить. В итоге за строительство взялся подрядчик под эгидой «Укрбуда», который решил не утруждать себя никакими официальными разрешениями и в любом конфликте прикрывался интересами слепых.
По подобной схеме «Укрбуд» сработал и на Печерске, где вместо райотдела полиции возвел элитный комплекс на 25 этажей. В КГГА был согласован проект строительства админздания и помещения Печерского РУВД на улице Кутузова (генерала Алмазова), 18/7. Довольствуясь теми же документами, не получив даже согласия Департамента культуры КГГА, в элитном районе появился небоскреб под гордым названием ЖК «Гвардейский». И так густонаселенный микрорайон постиг транспортный коллапс.
Не так давно «Укрбуд» получил и первичные разрешения на строительство еще одного скандального объекта – 51-метрового комплекса на Печерске по улице Московской, 8 под названием «Arsenal Plaza».
Как пишут «Нашi грошi», предельную высоту объекта ограничили на уровне 50,7 метра, несмотря на то, что в центральном историческом ареале Киева разрешено строительство на выше 27 метров.
Кто за фасадом?
На подобную уникальность «Укрбуда» и входящих в его орбиту компаний не раз обращали внимание журналисты, политики и эксперты. Причина, по которой компания получает уникальные разрешения и не несет ответственность за строительство без необходимой документации, заключается в том, что ее многолетний бессменный руководитель Максим Микитась имеет могущественных покровителей. К их числу относят в первую очередь столичного мэра Виталия Кличко и так называемого «теневого мэра» столицы Вадима Столара.
О связях Микитася со столичным мэром и его окружением не писал только ленивый. Два года назад журналисты получили очередное подтверждение тесной дружбы застройщика и городского головы. В конце лета 2017 года Виталий Кличко прилетел из Неаполя в Киев на одном самолете с Микитасем и его супругой. Об этом сообщили «Схемы».
Кроме того, в вписке пассажиров был Вадим Столар. Виталий Кличко, разумеется, пытался опровергнуть связи с Микитасем и озвучил длинную путанную историю о том, что случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и купил билет на его чартерный рейс.
История оказалась не очень-то правдивой, поскольку Микитася не единожды видели в столичной мэрии и за обедами с Кличко. По информации от знающих людей, Кличко и Столар заключили соглашение с Максимом Микитасем. Оно заключалось в том, что застройщику дают зеленый свет по всем объектам, что должны были обеспечить «смотрящие» за Государственной архитектурно-строительной инспекцией братья Юрий и Алексей Горовые, а тот в свою очередь обеспечивает неиссякающий поток финансов в карманы мэра и «теневого мэра». По сути, Кличко и Столар придумали красивую схему отмывания государственных денег. Она очень проста: структуры Максима Микитася получают большинство тендеров на разнообразные коммунальные стройки, а поскольку они в большинстве случаев имеют стопроцентную предоплату, «Укрбуд» получает оборотные деньги на строительство жилья, а Столар с Кличко – свою долю от каждой проданной квартиры.
При этом застройщик, по сути, получает от города беспроцентные кредиты на осуществление своей деятельности. Так, в прошлом году ассимилированные с «Укрбуд» компании выиграли тендер на реконструкцию Шулявского моста, получив предоплатой 600 миллионов гривен. На эти деньги застройщик купил завод «Арсенал», и Максим Микитась начал строительство ресторанной зоны в вышеупомянутом комплексе «Arsenal Plaza». На мост денег не осталось. С этим связаны и затянутые сроки строительства путепровода, и многочисленные скандалы, его сопровождающие. В октябре Кличко признал прошлогодний проект строительства Шулявского моста недействительным и увеличил бюджет до 1,05 миллиарда гривен. При этом Антимонопольный комитет этим летом оштрафовал финалистом конкурса по тендеру на реконструкцию Шулявского моста «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецбуд-Плюс» на 112 миллионов гривен за сговор. АМКУ установил, что обе компании входят в корпорацию «Укрбуд», имеют общий адрес и сотрудников, а также используют одинаковый IP-адрес для налоговой отчетности и выполняли работы для одних и тех же подрядчиков.
Вышеуказанные компании оштрафовали еще на 150 миллионов за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова и гимназии им. Бойченко. Они же получили от Кличко еще несколько крупных подрядов, финансируемых из бюджета Киева.
Схема всегда одна и та же: намеренное затягивание сроков выполнения обязательств перед городом и требование в итоге дополнительного финансированием. В то же время, месяцы и годы Максим Микитась использовал выделенные из бюджета деньги на финансирование своих проектов. Именно поэтому многие шепотом и громко говорят о том, что все это время «Укрбуд» под покровительством Виталия Кличко и Вадима Столара имеет все признаки пирамиды. По сути, Микитасю удавалось достаивать свои объекты исключительно благодаря предпродажам жилья на следующих объектах, а также тендерным деньгам от столичной мэрии.
Стрелки и стрелочники
В целом история с «Укрбудом» напоминает схему с «Элитой-Центр», только с привлечением бюджетных средств. Кроме того, несоизмеримы масштабы строительной пирамиды – в данном случае пострадавших будут десятки тысяч, а также вся строительная отрасль, которая получит существенные снижения продаж по причине доверия инвесторов к «первичке».
При этом, как и в случае с «Элита-Центр» реальные получатели выгоды могут остаться не при чем. Десять лет назад виноватым был назначен Александр Шахов, хотя все данные указывали на причастность к схемам Вадима Столара. Теперь, возможно, сядет Максим Микитась, который уже был арестован в октябре и отпущен под залог в 80 миллионов.
Известный журналист Сергей Лямец уже написал о том, что «если «Укрбуд» навернется, а ГПУ за все посадит Микитася - значит, со всеми все порешали. Значит, никакой реформы не было».
«Вспоминаю, как рухнула «Элита Центр».Только и разговоров было, что эту махинацию провернул Вадим Столар. Но нет. Сел за все некий Волконский (Шахов). И доказательства по нему такие железные были», - написал в своем Фейсбуке Лямец.
В КГГА осталось немало людей, которые в свое время входили в ближайшее окружение Леонида Черновецкого. И они без труда могут вспомнить, как в 2006 году Вадима Столара «обеляли» от аферы с «Элита-Центр».
Разумеется, сам Максим Микитась – не невинный агнец. Согласно сведениям очевидцев, он отлично знал, что делает, и охотно тратил полученные от частных инвесторов и из городского бюджета средства на себя.
Генеральный директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода рассказал о дорогих покупках экс-депутата. Например, что он первым в Украине приобрел автомобиль Lamborghini Urus, стоимостью $700 тыс. Это не считали бронированного Майбаха – за 600 тысяч долларов и Aston Martin – за 300 000. «И это самый простой пример для ответа на вопрос «куда делись деньги, - пишет он. - Например, дом на Осокорках обошелся в 160 млн. гривен. Разной недвижимости для себя он прикупил еще на 500 млн… Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд (!) гривень было потрачено на покупку различных активов типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков ничего не принесли».
«Сейчас «благодаря» Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг Укрбуда, ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента», - заявил Майборода.
Он также сообщил, что «Микитась фактически признал, что он причастен к скандальному строительству Шулявского путепровода». «Никто не хочет подробней его об этом расспросить? Например, правоохранительные органы», - задается вопросом Майборода.
По его словам, после проигрыша на последних парламентских выборах «слуге народа» Максим Микитась «почти два месяца ежедневно пил и, как сейчас выясняется, в приступах неадекватности посылал бандитов в офис избить кого-то из сотрудников, который как ему казалось «проворовался», блокировал оплаты счетов подрядчикам через своего финансового директора, останавливал стройки. Но при этом не забывал покупать себе и своим подельникам новые Мерседесы. В итоге ситуация усугубилась настолько, что дефицит оборотных средств стал критическим».
«Проблемы с Укрбудом начались не вчера, а продолжаются уже много лет, - написал Майборода. - И основная проблема в том, что Микитась, который теперь со скорбным лицом раздает интервью и рассказывает, как у него всё «отжали», с самого начала путал оборотные средства с прибылью. При нормальной конъюктуре рынка, это сходило с рук, но при возникновении проблем сразу стал образовываться серьезный денежный дефицит».
Близкие к Максиму Микитасю люди говорят также, что его проблемы с алкоголем связаны с опасением оказаться за решеткой за историю, которая по скандальности без труда перебьет скандал с «Элита-Центр». Очевидно, могущественные покровители застройщика дали понять, что крайним во всей этой афере останется именно он. Сейчас Максим Микитась откровенно путается в показаниях, согласно которым то ли продал свою долю в компании, то ли нет, потому что под документами подделали его подпись.
В столичной же мэрии словно воды в рот набрали. Виталий Кличко с каждым днем набирающий обороты скандал никак не комментирует. Пока остается только гадать, кого именно погребет под обломками рушащаяся пирамида под названием «Укрбуд».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время