Под конец года в Украине разразился строительный скандал, который рискует повлиять на рынок в весьма долгосрочной перспективе. Еще в прошлом году входившая в тройку самых активных застройщиков столицы корпорация «Укрбуд» остановила работу на всех своих стройках – а это десятки ЖК по обоим берегам Днепра. Число пострадавших инвесторов оценивается в 13 тысяч человек, а с учетом семей жертв краха компании может быть более 40 тысяч. Это примерно в десять раз больше, чем в знаменитой афере с «Элита-Центр», которая вот уже целое десятилетие остается на повестке дня. Под стенами Офиса Президента уже начались массовые акции протеста с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию и обеспечить достройку жилья.

Основание пирамиды

Первые ласточки проблем у корпорации появились еще в середине лета, когда компания перенесла сроки введения в эксплуатацию объектов на год. Это следует из петиции инвесторов 26 жилищных комплексов, строившихся под руководством «Укрбуда». Документ уже собрал более трех тысяч подписей. Авторы петиции сообщают о своих подозрения о разворовывании миллиардов гривен инвесторских денег и просят защитить граждан, купивших жилье на последние сбережения, которые копили годами.

Одним из первых жилых комплексов, пострадавших от проблем в «Укрбуде», стал ЖК «Харьковский». Из-за задержки застройщик не подключил тепло к ЖК и люди, уже заселившиеся в первый дом, остались без централизованного отопления

Эксперты и СМИ много раз обращали внимание на то, что большая часть строек «Укрбуда» сопровождается разноплановыми скандалами. Основная претензия к компании – строительство без необходимых разрешений и откровенно презрительное отношение к требуемой документации. Вопиющие нарушения застройщика приводили к тому, что на площадках возникали акции протеста и пикеты. Один из самых громких примеров – строительство на Подоле ЖК «Подол Град Vintage» – 11-этажного шестисекционного дома бизнес-класса на 258 квартир с подземным паркингом на 161 машину. Стройка сопровождается постоянной акцией протеста местных жителей, поскольку старт строительства и продаж произошел без наличия разрешений. Застройщик не получил градостроительные условия и ограничения, а также разрешение Министерства культуры на проведение земельных работ. А учитывая, что земельный участок на Вознесенском спуске, 28-30 входит в государственный историко-архитектурный заповедник «Дневний Киев» и памятник истории местного значения «Культурный слой Копырева конца ХІ-ХІІ вв», бесконтрольную застройку здесь активисты приравнивают к вандализму. На участке до сих пор находят исторические артефыкты, и в КГГА не выдавали никаких разрешений на строительные работы по данному адресу. В марте прошлого года ГАСИ аннулировала разрешение на строительство и исключила из реестра, однако застройщик затеял длительную судебную тяжбу, во время которой продолжал и строительство, и продажу квартир.

Любопытна и схема, по которой застройщик получил землю в одном из самых дорогих микрорайонов Киева. Два участка на Вознесенском спуске Киевсовет в свое время передал Киевскому учебно-производственному предприятию №3 Украинского общества слепых (УТОС) для строительства жилого комплекса.

Как пояснил замглавы центрального правления УТОСа Михаил Новосецкий, предприятие получило от города земельный участок для строительства жилого дома для работников УПП-3, которые стоят на учете для улучшения жилищных условий. Одним словом, на этой земле УТОС должен был построить жилье для членов общества. Но поскольку с ресурсами у таких организаций плохо, землевладелец начал поиски партнера, который бы построил дом. Квартиры же они должны были поделить. В итоге за строительство взялся подрядчик под эгидой «Укрбуда», который решил не утруждать себя никакими официальными разрешениями и в любом конфликте прикрывался интересами слепых.

По подобной схеме «Укрбуд» сработал и на Печерске, где вместо райотдела полиции возвел элитный комплекс на 25 этажей. В КГГА был согласован проект строительства админздания и помещения Печерского РУВД на улице Кутузова (генерала Алмазова), 18/7. Довольствуясь теми же документами, не получив даже согласия Департамента культуры КГГА, в элитном районе появился небоскреб под гордым названием ЖК «Гвардейский». И так густонаселенный микрорайон постиг транспортный коллапс.

Не так давно «Укрбуд» получил и первичные разрешения на строительство еще одного скандального объекта – 51-метрового комплекса на Печерске по улице Московской, 8 под названием «Arsenal Plaza».

Как пишут «Нашi грошi», предельную высоту объекта ограничили на уровне 50,7 метра, несмотря на то, что в центральном историческом ареале Киева разрешено строительство на выше 27 метров.

Кто за фасадом?

На подобную уникальность «Укрбуда» и входящих в его орбиту компаний не раз обращали внимание журналисты, политики и эксперты. Причина, по которой компания получает уникальные разрешения и не несет ответственность за строительство без необходимой документации, заключается в том, что ее многолетний бессменный руководитель Максим Микитась имеет могущественных покровителей. К их числу относят в первую очередь столичного мэра Виталия Кличко и так называемого «теневого мэра» столицы Вадима Столара.

О связях Микитася со столичным мэром и его окружением не писал только ленивый. Два года назад журналисты получили очередное подтверждение тесной дружбы застройщика и городского головы. В конце лета 2017 года Виталий Кличко прилетел из Неаполя в Киев на одном самолете с Микитасем и его супругой. Об этом сообщили «Схемы».

Кроме того, в вписке пассажиров был Вадим Столар. Виталий Кличко, разумеется, пытался опровергнуть связи с Микитасем и озвучил длинную путанную историю о том, что случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и купил билет на его чартерный рейс.

История оказалась не очень-то правдивой, поскольку Микитася не единожды видели в столичной мэрии и за обедами с Кличко. По информации от знающих людей, Кличко и Столар заключили соглашение с Максимом Микитасем. Оно заключалось в том, что застройщику дают зеленый свет по всем объектам, что должны были обеспечить «смотрящие» за Государственной архитектурно-строительной инспекцией братья Юрий и Алексей Горовые, а тот в свою очередь обеспечивает неиссякающий поток финансов в карманы мэра и «теневого мэра». По сути, Кличко и Столар придумали красивую схему отмывания государственных денег. Она очень проста: структуры Максима Микитася получают большинство тендеров на разнообразные коммунальные стройки, а поскольку они в большинстве случаев имеют стопроцентную предоплату, «Укрбуд» получает оборотные деньги на строительство жилья, а Столар с Кличко – свою долю от каждой проданной квартиры.

При этом застройщик, по сути, получает от города беспроцентные кредиты на осуществление своей деятельности. Так, в прошлом году ассимилированные с «Укрбуд» компании выиграли тендер на реконструкцию Шулявского моста, получив предоплатой 600 миллионов гривен. На эти деньги застройщик купил завод «Арсенал», и Максим Микитась начал строительство ресторанной зоны в вышеупомянутом комплексе «Arsenal Plaza». На мост денег не осталось. С этим связаны и затянутые сроки строительства путепровода, и многочисленные скандалы, его сопровождающие. В октябре Кличко признал прошлогодний проект строительства Шулявского моста недействительным и увеличил бюджет до 1,05 миллиарда гривен. При этом Антимонопольный комитет этим летом оштрафовал финалистом конкурса по тендеру на реконструкцию Шулявского моста «Северо-украинский строительный альянс» и «Спецбуд-Плюс» на 112 миллионов гривен за сговор. АМКУ установил, что обе компании входят в корпорацию «Укрбуд», имеют общий адрес и сотрудников, а также используют одинаковый IP-адрес для налоговой отчетности и выполняли работы для одних и тех же подрядчиков.

Вышеуказанные компании оштрафовали еще на 150 миллионов за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова и гимназии им. Бойченко. Они же получили от Кличко еще несколько крупных подрядов, финансируемых из бюджета Киева.

Схема всегда одна и та же: намеренное затягивание сроков выполнения обязательств перед городом и требование в итоге дополнительного финансированием. В то же время, месяцы и годы Максим Микитась использовал выделенные из бюджета деньги на финансирование своих проектов. Именно поэтому многие шепотом и громко говорят о том, что все это время «Укрбуд» под покровительством Виталия Кличко и Вадима Столара имеет все признаки пирамиды. По сути, Микитасю удавалось достаивать свои объекты исключительно благодаря предпродажам жилья на следующих объектах, а также тендерным деньгам от столичной мэрии.

Стрелки и стрелочники

В целом история с «Укрбудом» напоминает схему с «Элитой-Центр», только с привлечением бюджетных средств. Кроме того, несоизмеримы масштабы строительной пирамиды – в данном случае пострадавших будут десятки тысяч, а также вся строительная отрасль, которая получит существенные снижения продаж по причине доверия инвесторов к «первичке».

При этом, как и в случае с «Элита-Центр» реальные получатели выгоды могут остаться не при чем. Десять лет назад виноватым был назначен Александр Шахов, хотя все данные указывали на причастность к схемам Вадима Столара. Теперь, возможно, сядет Максим Микитась, который уже был арестован в октябре и отпущен под залог в 80 миллионов.

Известный журналист Сергей Лямец уже написал о том, что «если «Укрбуд» навернется, а ГПУ за все посадит Микитася - значит, со всеми все порешали. Значит, никакой реформы не было».

«Вспоминаю, как рухнула «Элита Центр».Только и разговоров было, что эту махинацию провернул Вадим Столар. Но нет. Сел за все некий Волконский (Шахов). И доказательства по нему такие железные были», - написал в своем Фейсбуке Лямец.

В КГГА осталось немало людей, которые в свое время входили в ближайшее окружение Леонида Черновецкого. И они без труда могут вспомнить, как в 2006 году Вадима Столара «обеляли» от аферы с «Элита-Центр».

Разумеется, сам Максим Микитась – не невинный агнец. Согласно сведениям очевидцев, он отлично знал, что делает, и охотно тратил полученные от частных инвесторов и из городского бюджета средства на себя.

Генеральный директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода рассказал о дорогих покупках экс-депутата. Например, что он первым в Украине приобрел автомобиль Lamborghini Urus, стоимостью $700 тыс. Это не считали бронированного Майбаха – за 600 тысяч долларов и Aston Martin – за 300 000. «И это самый простой пример для ответа на вопрос «куда делись деньги, - пишет он. - Например, дом на Осокорках обошелся в 160 млн. гривен. Разной недвижимости для себя он прикупил еще на 500 млн… Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд (!) гривень было потрачено на покупку различных активов типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков ничего не принесли».

«Сейчас «благодаря» Микитасю и каше, которую он заварил, вокруг Укрбуда, ситуация патовая. Продаж нет, системного инвестора уже тоже, клиенты митингуют под Администрацией президента», - заявил Майборода.

Он также сообщил, что «Микитась фактически признал, что он причастен к скандальному строительству Шулявского путепровода». «Никто не хочет подробней его об этом расспросить? Например, правоохранительные органы», - задается вопросом Майборода.

По его словам, после проигрыша на последних парламентских выборах «слуге народа» Максим Микитась «почти два месяца ежедневно пил и, как сейчас выясняется, в приступах неадекватности посылал бандитов в офис избить кого-то из сотрудников, который как ему казалось «проворовался», блокировал оплаты счетов подрядчикам через своего финансового директора, останавливал стройки. Но при этом не забывал покупать себе и своим подельникам новые Мерседесы. В итоге ситуация усугубилась настолько, что дефицит оборотных средств стал критическим».

«Проблемы с Укрбудом начались не вчера, а продолжаются уже много лет, - написал Майборода. - И основная проблема в том, что Микитась, который теперь со скорбным лицом раздает интервью и рассказывает, как у него всё «отжали», с самого начала путал оборотные средства с прибылью. При нормальной конъюктуре рынка, это сходило с рук, но при возникновении проблем сразу стал образовываться серьезный денежный дефицит».

Близкие к Максиму Микитасю люди говорят также, что его проблемы с алкоголем связаны с опасением оказаться за решеткой за историю, которая по скандальности без труда перебьет скандал с «Элита-Центр». Очевидно, могущественные покровители застройщика дали понять, что крайним во всей этой афере останется именно он. Сейчас Максим Микитась откровенно путается в показаниях, согласно которым то ли продал свою долю в компании, то ли нет, потому что под документами подделали его подпись.

В столичной же мэрии словно воды в рот набрали. Виталий Кличко с каждым днем набирающий обороты скандал никак не комментирует. Пока остается только гадать, кого именно погребет под обломками рушащаяся пирамида под названием «Укрбуд».