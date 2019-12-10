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В Кремле заявили, что включение переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса в переговорный процесс в рамках Трехсторонней контактной группы необходимо согласовать с боевиками. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении президента Украины Владимира Зеленского приобщить переселенцев к работе Минской группы, сообщает УНИАН.

«Есть Трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но изменять формат без согласования со всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать», - отметил Песков.

По его словам, большая часть вопросов, которые обсуждались вчера на встрече лидеров стран «нормандского формата», были вопросы, которые также «непосредственно касаются позиции самопровозглашенных республик».

«И, конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное - без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное», - сказал Песков.

Напомним, у президента Зеленского заявили, что намерены продвигать идею о расширении или замене представителей ОРДЛО, которые «представляют Донбасс» в составе Трехсторонней контактной группы на Донбассе.
ForUm

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