также в разделеОбщество
Языковой омбудсмен назвала первые шаги на посту
ГБР расследует возможную госизмену Порошенко при подписании «Минска» 7
Гончарук призвал Нефедова жестко увольнять всех коррупционеров 9
Суд отправил «единороса» из Крыма под домашний арест 16
Судью, который разрешил штурмовать Майдан, не уволили 20
Погибший на Донбассе полковник СБУ был свидетелем по делу экс-беркутовцев 15
На Житомирщине задержан мужчина, сбежавший из колонии 40
Президент присвоил звание «Мать-героиня» 847 женщинам 21
В Станице Луганской заметили боевиков с неизвестной символикой 36
Ляшко пришел на допрос, но отказался давать показания 30
Воронченко рассказал, где служат освобожденные украинские моряки 27
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку 51
Глава Госгеокадастра отстранил все региональное руководство ведомства 21
Центр «Миротворец» заявил о закрытии своих серверов 92
9 декабря. Картина дня 23
Украинцы назвали лучшие города по уровню возможностей и свобод 38
На Альперина надели электронный браслет 16
«Правая рука» Трубы и его пособник вышли под залог 18

В правительстве не видят проблем в заключении Венецианской комиссии (ВК) относительно закона о защите государственного языка. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова и первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук сообщили сегодня на пресс-конференции, передает УНИАН.

«Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию своего государственного языка. Они отмечают как позитив, что в этом законе заложена возможность любому гражданину изучить государственный язык. Но там есть и рекомендации, к которым Украина в определенной степени прислушивается. В частности, готовится закон о нацменьшинствах, где все пожелания будут приняты к рассмотрению», - сказала Монахова.

В свою очередь первый заместитель министра отметил, что ВК хочет получить дополнительное обоснование, есть разделение на языки коренных народов, языки европейских стран и другие языки нацменьшинств. «Они не отрицают этого, но попросили дополнительное обоснование, поэтому это вопрос диалога», - сказал Максимчук.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

6 декабря ВК обнародовала заключение относительно языкового закона. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5990 грн.
40
Теги