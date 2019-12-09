В понедельник, 9 декабря, в центре Киева в парке «Владимирская горка» вандалы повредили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери, сообщает Delo.ua.

Хулиганы отбили мраморную голову орла, который является частью скульптурной композиции.

Напомним, обезглавливают орла уже не первый раз. 3 января 2015 года неизвестные изуродовали памятник отбив голову птицы. В полиции ЧП пока не комментируют. В парке есть камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, но на место инцидента правоохранителей не вызывали.

Как известно, монумент открыли в 2015 году, в честь 750-летия со дня рождения всемирно известного итальянского поэта Данте Алигьери в парке «Владимирская горка» в Киеве, возле Украинского дома. Памятник — совместное произведение итальянского скульптора Лучано Массари и украинского архитектора Леонида Малого. Он выполнен из белого мрамора.