также в разделеЭкономика
Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% 9
Топ-менеджмент Укрпоты все выходные разбирал миллион посылок после «черной пятницы» 13
В случае прекращения транзита газа, РФ может потерять в 7 раз больше Украины 54
Порошенко переписал на сына аграрный бизнес 21
«Гуцульская овечья брынза» стала первым украинским продуктом с географической маркировкой 38
Милованов ответил призывающим «послать» МВФ 39
Гончарук: Новая программа МВФ поможет экономике Украины расти быстрее 21
Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества 50
Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 миллиарда 18
«Нафтогаз» готов отозвать иск к «Газпрому» в обмен на заключение долгосрочного контракта на транзит 68
Нацбанк: Совет НБУ превысил свои полномочия при оценке деятельности регулятора 30
Маркарова назвала причину длительных переговоров с МВФ 21
Гончарук требует от Укрзализныци устроить кадровую чистку 27
Крупные сети АЗС начали снижать цены на бензин 61
Совет НБУ признал неэффективной валютно-курсовую политику Нацбанка 62
В Украине с апреля запустят онлайн-аукционы по продаже древесины 14
Курс гривни снова обновила четырехлетний максимум 45
Антимонопольный комитет обязал крупные АЗС снизить цены на бензин 57

Польская нефтегазовая компания PGNiG и частная украинско-американская компания Energy Resources of Ukraine (ERU), которая действует в Украине, договорились о сотрудничестве по поиску и добыче газа во Львовской области, возле границы с Польшей.

О подписании соглашения сообщили в понедельник в ходе совместной пресс-конференции в Варшаве председатель PGNiG Петр Возняк и управляющий партнер ERU Дейл Перри, сообщает Укринформ.

«Подписанное сегодня соглашение позволит нам осуществлять поиск и добычу природного газа на очень перспективной территории», - заявил председатель PGNiG Петр Возняк.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ERU в экспертной сфере в части получения соответствующих концессий и дальнейших работ в Украине.

Как отметил председатель PGNiG, к ведению бурения польская компания во Львовской области будет готова сразу после получения всех необходимых разрешений, а первые положительные результаты планирует получить через два года.

Сначала PGNiG планирует осуществить геофизические исследования и выполнить первое бурение на глубину 2,5 тыс. метров. Это даст возможность спланировать дальнейшие работы.

Возняк сообщил, что добытый газ можно будет использовать в двух направлениях: продавать его в Украину, или экспортировать из Украины в Польшу.

Как отметил председатель PGNiG, залежи газа во Львовской области являются продолжением польского газового месторождения «Перемышль», которое уже эксплуатируется 60 лет. Его запасы оцениваются в 74 млрд кубометров, из которых уже добыты 65 млрд кубометров. Ежегодно из месторождения «Перемышль» PGNiG добывается 0,5 млрд кубометров газа. В то же время, польская компания прогнозирует, что повторное углубленное изучение газового месторождения «Перемышль» даст возможность подтвердить наличие на территории страны еще 20 млрд кубометров газа.

ERU является частной украинско-американской компанией, которая специализируется на реализации проектов в украинской энергетике. Летом 2016 года ERU совместно с PGNiG начала поставки газа в Украину. В августе 2019 года PGNiG закуплен в США для нужд ERU сжиженный газ, который в ноябре был доставлен в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
15
Теги