Польская нефтегазовая компания PGNiG и частная украинско-американская компания Energy Resources of Ukraine (ERU), которая действует в Украине, договорились о сотрудничестве по поиску и добыче газа во Львовской области, возле границы с Польшей.

О подписании соглашения сообщили в понедельник в ходе совместной пресс-конференции в Варшаве председатель PGNiG Петр Возняк и управляющий партнер ERU Дейл Перри, сообщает Укринформ.

«Подписанное сегодня соглашение позволит нам осуществлять поиск и добычу природного газа на очень перспективной территории», - заявил председатель PGNiG Петр Возняк.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ERU в экспертной сфере в части получения соответствующих концессий и дальнейших работ в Украине.

Как отметил председатель PGNiG, к ведению бурения польская компания во Львовской области будет готова сразу после получения всех необходимых разрешений, а первые положительные результаты планирует получить через два года.

Сначала PGNiG планирует осуществить геофизические исследования и выполнить первое бурение на глубину 2,5 тыс. метров. Это даст возможность спланировать дальнейшие работы.

Возняк сообщил, что добытый газ можно будет использовать в двух направлениях: продавать его в Украину, или экспортировать из Украины в Польшу.

Как отметил председатель PGNiG, залежи газа во Львовской области являются продолжением польского газового месторождения «Перемышль», которое уже эксплуатируется 60 лет. Его запасы оцениваются в 74 млрд кубометров, из которых уже добыты 65 млрд кубометров. Ежегодно из месторождения «Перемышль» PGNiG добывается 0,5 млрд кубометров газа. В то же время, польская компания прогнозирует, что повторное углубленное изучение газового месторождения «Перемышль» даст возможность подтвердить наличие на территории страны еще 20 млрд кубометров газа.

ERU является частной украинско-американской компанией, которая специализируется на реализации проектов в украинской энергетике. Летом 2016 года ERU совместно с PGNiG начала поставки газа в Украину. В августе 2019 года PGNiG закуплен в США для нужд ERU сжиженный газ, который в ноябре был доставлен в Украину.