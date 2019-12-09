В случае прекращения транзита российского газа через газотранспортную систему Украины с 1 января 2020 года, потери России могут составить 3,4 млрд евро за первый квартал 2020 года. Украина потеряет доход от транзита на сумму около 500 млн евро.

Такой вывод содержится в исследовании, проведенном немецким Институтом по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (EWI), сообщает Hromadske.

Таким образом, российская экономика может потерять почти в семь раз больше, чем украинская в случае так называемого «нулевого» транзита.

Потери России в исследовании связывают с тем, что страна не сможет в полной мере получить свою экспортную выручку от экспорта газа. Потери Украины — с тем, что она не получит платы за транзит, которая ежегодно приносит до $3 млрд доходов.

Экономические потери, в случае незаключения нового соглашения о транзите газа, испытывает и ЕС. В частности, в случае отсутствия транзита российского газа через Украину, цены на газ в Европе могут значительно возрасти, из-за чего экономика стран ЕС может понести около 1,5 млрд евро потерь. В случае же, если зима будет холодной, то эта сумма может вырасти до 2,1 млрд евро.

При этом в исследовании отмечают, что кроме прямых экономических потерь, прекращение транзита газа через Украину может привести к еще и репутационным потерям, которые «измерить очень сложно». Больше всего таких потерь несет та страна, которую признают «виновной» в прекращении транзита газа.

Напомним, действующий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. 18 ноября «Газпром» официально предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт либо заключить новый договор о транзите газа через территорию Украины сроком на один год. Условием сделки российская сторона назвала отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

«Нафтогаз» в ответе «Газпрому» заявил о необходимости заключить соответствующий европейским правилам новый транзитный контракт между «Газпромом» и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также выразила готовность рассмотреть возможность получения от «Газпрома» природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что предложения украинской стороны по тарифам на транспортировку газа в Европу с 2020 года очень высокие, значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.

Путин заявил, что условия украинских транзитеров – экономически неприемлемы.