В воскресенье, 8 декабря, в Чернигове рукоположили в епископы архимандрита Украинской православной церкви Московского патриархата Калинника (Константина Чернышова), который поддерживал оккупацию Крыма Россией.

Об этом сообщил епископ Православной церкви Украины Евстратий Зоря.



«В Нежинском казацком Николаевском соборе был сделан «епископом Бахчисарайским» некий Каллиник Чернышев», - написал он в Facebook.

«Каллиник известен тем, что активно способствовал оккупации Крыма Российской Федерацией весной 2014, за что получил награду от оккупантов и ею весьма похвалялся. Еще почти четыре года назад в Лавре был избран на «викарного епископа» в Крым, но из-за огласки в прессе – до сих пор опасались посвящать, потому что такого кандидата могли просто арестовать как пособника оккупантов», - пояснил Зоря.

И вот теперь решили, что «время пришло».

«Видимо из России дали добро, а здесь на месте просчитали, что накануне завтрашней встречи в Париже украинское государство не захочет скандала с Москвой. Однако видимо побоялись делать это в Киеве, поэтому отправились в казацкий Нежин», - допустил епископ.