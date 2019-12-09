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Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского начнется после завершения мероприятий саммита «нормандской четверки», по времени она не ограничена, ее продолжительность будет зависеть только от Путина и Зеленского. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

По его словам, встреча состоится и впишется в формат, предложенный французской стороной-организаторами саммита. Договоренность об этом достигнута.

По данным журналистов, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву). В 15:05 запланирована встреча Зеленского с Макроном, а в 15:30 – с Меркель.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата», а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ

Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря в Париже. Мероприятие пройдет в Елисейском дворце.  

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.
ForUm

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