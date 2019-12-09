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В четверг, 5 декабря, в аэропорту «Борисполь» «Укрпочта» приняла борт Боинг 747 с почти миллионом посылок на борту после удачных продаж «черной пятницы». Об этом сообщил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский.

«Во-первых, это круто, что наша международная команда сделала такие объемы и на экспорт, и на импорт. Во-вторых, понятно, что такие объемы обработать в обычном режиме практически невозможно, особенно пока нет автоматизации», - написал он в Facebook.

Поэтому на выходных около 100 сотрудников топ-менеджмента и аппарата центрального офиса вышли сортировать посылки.

«Это было чисто добровольно, и я хочу искренне поблагодарить коллег за их участие. Я чем смог, также помог и даже слегка поработал поставщиком пиццы, для восстановления после смены», - отметил Смелянский.

В течение всей этой недели волонтеры из центрального офиса и Киевской дирекции, а также привлеченные компании по аутсорсингу, продолжат помогать разбирать завалы, а коллеги в Полтаве, Одессе и Львове из-за перенаправления потоков помогут это сделать эффективно.

«Чего уже добились: экспорт - мелкие пакеты обрабатываем день в день, посылки - 2-3 дня. Импорт: простые посылки и письма также в графике, работаем над сокращением отставания по регистрируемым и экспресс», - резюмировал глава Укрпочты.
ForUm

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