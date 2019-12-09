Украине необходимо сотрудничество с Международным валютным фондом, в том числе из-за риска экономического кризиса и увеличения доверия к украинской экономике со стороны инвесторов, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Все экономические эксперты и инвесторы говорят, что программа с МВФ нужна. Но одновременно много неэкономистов предлагают «послать» МВФ. По моему мнению, отсутствие программы приведет к экономическому кризису. А предложения «послать» МВФ являются безответственными, или делаются теми, кто не разобрался в сути роли МВФ для Украины», - написал он в Facebook.

«На самом деле, вопрос с МВФ не о деньгах. А о доверии к экономике Украины. МВФ – некий маркер доверия. Есть поддержка МВФ – есть доверие внутренних и международных инвесторов к состоянию украинской экономики и программе развития экономики, а также к действиям руководства государства. Уже, как следствие - инвестиции и международная торговля», - пояснил министр.

По словам Милованова, крупные инвесторы, владельцы крупных украинских и международных бизнесов, а также внутренние эксперты ориентируются на позицию МВФ, когда оценивают состояние экономики.

«МВФ предоставляет заем только при условии уверенности, что экономическая политика государства ответственна. То есть тогда, когда, по их мнению, действия правительства, НБУ и власти в целом – взвешенные и обоснованные. Если программы нет – то для инвесторов это означает, что могут быть риски. Тогда инвесторы – внутренние и международные – будут сотрудничать с Украиной на других условиях: высокий процент, меньше суммы инвестиций. А чем больше процент по займу платит государство, то, соответственно больший процент – экономика и наконец налогоплательщики – мы с вами. Также меньшая сумма инвестиций означает меньший экономический рост, меньшие зарплаты, меньше поступления в бюджет», - отметил он.

По словам Милованова, МВФ предоставляет кредиты Украине под низкий процент 2-3% в USD.

«Это уровень инфляции в долларе. То есть мы почти ничего не теряем, а иногда (если гривна усиливается) даже зарабатываем на таком кредите. Но правильнее сказать, что обычно деньги идут в резервы Национального банка Украины и не используются - это средства на случай экономических проблем. Со временем мы их возвращаем, а потом - или берем кредит снова, или покупаем резервы за гривню», - пояснил министр.

Поэтому для Украины сейчас – после подтверждения программы МВФ на рабочем уровне – важно привлекать новых инвесторов, чтобы росла экономика, увеличилось количество рабочих мест для наших людей, показатель уровня заработной платы достиг уровня европейского. А средства МВФ - были финансовой подушкой в ​​нашей экономике», - резюмировал Милованов.