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Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Чуднов Житомирской области с участием сотрудника местного отделения полиции.

Он насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, вечером 6 декабря водитель Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста и, не останавливаясь, покинул место происшествия. От полученных травм 64-летний пострадавший погиб.

Работники Нацполиции установили личность водителя автомобиля, который совершил смертельное ДТП. Им оказался житель с. Дубище Чудновского района Житомирской области, сотрудник местного отделения полиции.

В ГБР отмечают, что полицейский своей вины не признает и сообщил, что в тот день не находился за рулем своего транспортного средства.
ForUm

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