Позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений — жесткая, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта на Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту.

«Для них (украинской стороны,— «Ъ») эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать»,— отметил он.

Собеседник «Ъ» уверен, что намерение Киева пересмотреть, отредактировать или как-то адаптировать, как выразился Вадим Пристайко, минские соглашения, также не будет реализовано. По его словам, Париж и Берлин не раз говорили о том, что им нет альтернативы.

Глава «МИД ДНР» Наталья Никонорова заявила, что «надо работать по разведению сил на остальных участках» линии соприкосновения, но тут же отмечает, что Киеву следует сделать в части политического урегулирования: сначала продлить существующий временный закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а затем закрепить его положения в Конституции Украины.

Киев к изменению конституции относится резко отрицательно. Хотя 5 декабря на конференции «Украина: большие ожидания» в лондонском Королевском институте международных отношений (Chatham House) помощник господина Зеленского Андрей Ермак говорил о готовности к конституционной реформе и предоставлению дополнительных полномочий ОРДЛО, в чем она может заключаться, он не уточнил. В то же время министр Пристайко однозначно заявил, что закрепления особого статуса в Конституции не будет. Он назвал это «красной линией», за которую Киев не шагнет ни при каких обстоятельствах.

«Причины такого нежелания понятны. Особый статус, предусмотренный минскими соглашениями, превратит ОРДЛО в территорию, которая будет жить по своим законам и правилам, отличным от общеукраинских, и к тому же иметь особые отношения с Россией. Если это произойдет, формально вернувшиеся в состав Украины регионы станут, во-первых, государством в государстве, а во-вторых, альтернативным Киеву центром влияния на принятие ключевых решений, в том числе внешнеполитических. Такой пример может оказаться заразительным, например, для живущих на Закарпатье венгров. С учетом этого сложно представить себе ситуацию, при которой украинский президент, будь он хоть Владимиром Зеленским, хоть Петром Порошенко, пошел бы на создание внутри страны неподконтрольного центральной власти анклава без серьезных последствий для собственной карьеры в политике. Однако под минскими соглашениями стоит подпись Киева. Выход из них в одностороннем порядке точно не добавит спокойствия на Донбассе», - пишет издание.

Поэтому единственным вероятным итогом активизировавшихся переговоров по Донбассу может стать обмен удерживаемыми конфликтующими сторонами лицами. Этот шаг можно записать в актив как очередное достижение, которое не грозит никакими политическими последствиями.

Москву, в отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Будет урегулирован конфликт или нет, Россия считает, что уже получила от него геополитическую выгоду. Перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС после 2014 года стали настолько туманными, что всерьез на это никто не рассчитывает. История Молдовы, где есть Приднестровье, Грузии с ее, а точнее уже не ее Абхазией и Южной Осетией, а теперь еще и Украины показала, что замороженные конфликты остаются эффективным инструментом торможения дрейфа бывших советских республик на Запад в отсутствие других способов повлиять на геополитический выбор этих стран. Цена вопроса — резкое ухудшение отношений Москвы с этими странами и санкции со стороны ЕС и США. Но Кремль пока готов ее платить. Тем более что пример Грузии показывает, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других, специально придуманных форматах.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.