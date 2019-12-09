Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что особый статус Донбасса не будет выноситься на обсуждение во время саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Об этом спикер парламента заявил в эфире ТРК «Украина», передает 112 Украина.

«Ничего этого (об особом статусе Донбасса – ред.) презентоваться в нормандском формате не будет. После встречи появится дополнительная позиция, которая будет более подробно проговариваться с украинским обществом и будет приниматься в Верховной Раде. Зеленский не отходит от этих позиций и красных линий. Я думаю, это правильный подход», - сказал Разумков.

Напомним, 9 декабря состоится первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин проведут переговоры в столице Франции Париже.

В конце ноября Зеленский сообщил, что лидеры стран «нормандского формата» обсудят «возвращение всех украинских пленных», прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и местные выборы на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.