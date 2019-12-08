Папа Римский Франциск заявил, что молится за положительные результаты встречи руководителей стран так называемой «нормандской четверки». Об этом сообщает «Радио Ватикан».

Встречаясь сегодня с паломниками, собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане на молитву «Ангел Господень» Папа Франциск посвятил несколько слов встрече «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря.

«Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России и Франции и федерального канцлера Германии, известная как «нормандский формат», с целью поисков решения мучительного конфликта, что уже годами длится в восточной Украине. Сопровождаю встречу своей молитвой, упорной молитвой, потому что там нужен мир, и вас приглашаю делать то же, чтобы эта инициатива политического диалога привела к плодам мира в справедливости для этих территорий и их населения», - сказал Папа Римский.

Также, на фоне подготовки к встрече нормандской четверки Православная церковь Украины призвала провести 8 декабря во всех храмах молебен за «справедливый мир и победу».

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.