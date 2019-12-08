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Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из состава 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка Воздушных сил ВСУ выполнили в Хмельницкой области вылеты днем и ночью с целью восстановления и поддержания навыков пилотирования в зоне и по маршрутам, а также впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе. Об этом накануне сообщил Генштаб ВСУ.

«Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки – УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии НАРП. Выполняли эти полеты лучшие экипажи «сушек». Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет», – говорится в сообщении.

Согласно информации, самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с «сушкой», пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа – замкомандующего Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования Запад полковником Сергеем Близнюком.

«В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР», – отметили в Генштабе.

Также военные напомнили, что в рамках учений Чистое небо-2018 пилоты НАТО совместно с украинскими летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C.

Кроме того, пилоты Воздушных сил ВС Украины, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задачи по воздушной дозаправке в небе Калифорнии.

7-я бригада тактической авиации им.Петра Франка – авиасоединение Воздушных сил ВСУ. Дислоцируется в городе Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Согласно данным из открытых источников, на вооружении бригады находятся не менее 24 бомбардировщиков Су-24М, 12 разведчиков Су-24МР и учебные самолеты Л-39 Альбатрос.
ForUm

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