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От успешности переговоров во время саммита в нормандском формате, которые состоятся в понедельник, 9 декабря, зависит будущее Украины. Об этом написал глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook.

По его словам, завтра не должно быть политики и борьбы.

«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственническая позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории - возвращены», - заявил Разумков.

Также глава ВР добавил, что поддерживает президента Владимира Зеленского и верит в победу Украины.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.
ForUm

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