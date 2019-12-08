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На автодороге в селе Валя Кузьмина Черновицкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и легковушки пострадала 25-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Как сообщается, ДТП произошло ночью 8 декабря около 02:20.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию сегодня, 8 декабря, примерно в 02:20. В селе Валя Кузьмина на автодороге «Черновцы-Тереблече» столкнулись Mercedes-Benz Sprinte и Skoda Octavia», - говорится в сообщении.

Установлено, что 26-летний водитель микроавтобуса не учел состояния дорожного покрытия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем.

«Во время ДТП пассажирка Skoda Octavia получила телесные повреждения. С переломом бедра женщину доставили в больницу», - говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи Голубицкого отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полиция назначила ряд экспертиз.
ForUm

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