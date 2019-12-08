Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости уточнения Минских договоренностей, поскольку они были подписаны пять лет назад.

Свою позицию он озвучил в интервью немецкой газете Die Welt, сообщает Европейская правда.

«Понятно, что Минские договоренности были приняты пять лет назад и они уже требуют уточнений», — сказал Ермак.

Он отметил, что новая власть Украины «не только словами, но и действиями» доказала, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей. В качестве примера он привел отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. Ермак подчеркнул, что «от другой стороны» Киев ожидает такой же готовности.

Ермак также отметил, что формула Штайнмайера должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный.

«Что касается проведения местных выборов, то самое главное — это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут проходить при наличии на территории Украины каких-либо иностранных военных частей, группировок, техники», — добавил Ермак.

Напомним, в РФ отреагировали на слова Ермака о «стене» на Донбассе.

В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится встреча в «нормандском формате».