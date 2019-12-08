Глава Кабмина убежден, что благодаря новой программе сотрудничества с МВФ в Украине появится больше рабочих мест и произойдет рост зарплат.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка со стороны таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут более дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, выше зарплаты», - подчеркнул Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что ресурсы, которые будет привлекать правительство, с каждым месяцем будут дешеветь.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова выразила убеждение, что новая программа сотрудничества с МВФ - сигнал для украинского и международного бизнеса, что наша страна на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

«На этом пути у нас есть полная поддержка наших официальных финансовых партнеров», - отметила глава Минфина.

Напомним, вечером 7 декабря в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества между Украиной и МВФ.