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В пятницу, 6 декабря, двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

Кроме этого, 6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В пресс-центре добавили, что с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, «ДНР» до сих пор не вернула тело погибшего спецназовца СБУ Каплунова.
ForUm

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