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Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другой страны.

Такой вывод утвердила в пятницу Европейская комиссия За демократию через право, более известная как Венецианская комиссия (ВК), пишет Европейская правда.

Содержание решения ВК  будет официально обнародовано в понедельник. Этот вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы, учитывая то, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма.

«Венецианка» подтвердила, что и у самого Совета Европы, и у его государств-членов «есть четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно».

Документ подчеркивает, что обязанность отказываться признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ. Однако, по мнению ВК, «это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию». То есть наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

По данным издания, «Венецианка» при этом отметила возможность применения других санкций/ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам, только лишь из-за факта голосования за них в аннексированном Крыму, причем в отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части российских делегатов.

В частности, значение имеет то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, попавших в Госдуму. ПАСЕ, принимая решение о признании полномочий, «должна оценивать влияние включения аннексированной территории на финальные результаты выборов... и определить, должны ли полномочия быть подтверждены или отменены, в целом или частично», - подчеркивает решения ВК.

Также отмечается, что ПАСЕ может со временем увеличить список возможных санкций в отношении государства, осуществившего аннексию.

Анализ концентрируется на тех российских депутатах, которые были избраны по партийным спискам, однако решение содержит косвенные указания на то, что у мажоритарных депутатов Думы, избранных в Крыму, или же членов Совета Федерации есть все основания не быть признанными в качестве членов ассамблеи.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.
ForUm

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