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В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от «Слуги народа» Андрея Холодова.

Официальное расследование начато после публикации материала «Слуга семейного бизнеса» в программе журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях», сообщает Радио Свобода.

Во время своего расследования журналисты установили, что народный депутат от «Слуги народа» Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей все-таки связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, что увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

«4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕРДР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением», - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос Радио Свобода.

Расследование журналистов, легло в основу официального производства, было опубликовано 13 ноября.
ForUm

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