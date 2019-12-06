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После достижения долгожданного мира мощное украинское войско останется приоритетом государства. Об этом в обращении к военным по случаю дня Вооруженных сил Украины сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

«Сегодня мы намного крепче, закаленнее и так же несокрушимы. И сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших. И мы обязательно вернем наших людей и наши территории», – сказал он.

Зеленский напомнил, «что бывает, когда страна не заботится об армии и оказывается не готовой защитить свои государственные интересы». «Именно поэтому после достижения долгожданного мира мощное украинское войско останется нашим приоритетом. Ведь это – гарантия нашей свободы, нашей независимости и самостоятельного развития процветающей Украины», – подчеркнул президент.

Зеленский также пообещал достойные условия жизни для военных и их семей. «Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали. Испытывали в условиях, вооружении, достойном обеспечении вас и ваших семей. Пусть, независимо от сложности боевых задач, ваши родные и близкие получают от вас такое желанное СМС-сообщение: «Со мной все хорошо, со мной все в порядке», – подытожил глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечается День Вооруженных сил.
ForUm

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