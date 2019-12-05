Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что к прослушиванию его кабинета причастен сотрудник ГБР. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, сообщает «Украинская правда».

«По поводу прослушивания. К этому причастны правоохранители. Но ответ окончательный должно предоставить следствие», - сказал он, добавив, что к прослушиванию «причастен действующий сотрудник ГБР».

Труба также рассказал, что техника для прослушивания была установлена ​​в период, когда ведомство начало открывать первые уголовные производства по экс-президенту Петру Порошенко.

На вопрос, его ли голос был на слитых в сеть записях, он ответил: «Проблема не в том, чей там голос. Эти разговоры, которые есть, их не было. 21 век. Мы можем скомпилировать любой голос».

По словам Трубы, слитые записи скомпилированы. Он еще раз подтвердил, что общался с главой Офиса президента Андреем Богданом, однако не обсуждал с ним вопросы «преследования Порошенко».

Как сообщал ForUm, 20 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы и на которых слышен похожий на его голос. Сам Труба назвал записи провокацией, и заявил, что в отставку не собирается.