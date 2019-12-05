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В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что анонсированных переговоров в трехстороннем формате о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«Дата переговоров не подтверждена», — сообщили в министерстве, подтвердив, что 5 декабря таких переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря
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