В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что анонсированных переговоров в трехстороннем формате о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину не будет.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

«Дата переговоров не подтверждена», — сообщили в министерстве, подтвердив, что 5 декабря таких переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом не будет.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря.