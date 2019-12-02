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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель надеется, что очередной раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Европейским Союзом состоится 5 декабря. Об этом Оржель сказал на брифинге, сообщает УНИАН.

«По поводу ближайшей даты, у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но при этом две стороны (украинская и европейская ) готовы в любой момент», - отметил министр.

По информации Оржеля, стороны уже провели технические консультации, поэтому в ближайшее время переговоры должны перейти в конструктивное русло.

Напомним, 28 ноября в Вене прошла встреча между министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем и министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком в рамках трехсторонних переговоров по подготовке к подписанию договора о транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему.
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